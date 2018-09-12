Курсы валют на 13 сентября

Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOD) составил 377,53 тенге за доллар.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOM) составил 377,76 тенге за доллар США при объеме торгов 45,95 млн долларов США.

Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOD) составил 377,53 тенге за доллар при объеме торгов 11 млн долларов.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 377,74 тенге за доллар (-3,19 тенге), суммарный объем торгов – 76,15 млн USD (-135 950 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,4335 тенге за рубль при объеме торгов 36 млн рублей.

Средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,4335 тенге за рубль (+0,0077 тенге), суммарный объем торгов – 36 млн рублей (-30 500 тыс. рублей).

В обменниках курс доллара - 378,5-380,3 тенге, евро - 438,1-440,3, рос.рубля - 5,45-5,51 тенге.

В торгах приняли участие 20 банков.

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