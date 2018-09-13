Около 400 незаконно предоставленных земельных участков выявили в Кокшетау

Теперь судьбы участков будут решать служители Фемиды.

Около 400 земельных участков в Кокшетау, которые должны были быть реализованы на торгах, были предоставлены гражданам незаконно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Кокшетау выявлен ряд незаконно принятых решений по предоставлению земельных участков. Прокуратура внесла представления в управление по контролю за использованием и охраной земель Акмолинской области, которое, в силу своих полномочий, может оспорить неправомерно принятые решения местного исполнительного органа в судебном порядке.

По словам главного специалиста отдела правового обеспечения управления по контролю за использованием и охраной земель Акмолинской области Азизы Жакбаевой, в областном центре таких участков, которые должны были быть реализованы на торгах, насчитывается около 397. Есть подобные участки и в других районах Акмолинской области. К примеру, в Бурабайском их около 53.

«Эти земельные участки должны были реализоваться через конкурс-аукцион и торги, но были предоставлены в нарушение этого. К примеру, на один земельный участок было три претендента, одному из них участок предоставляется, а другим отказывают по причине того, что участок должен был быть реализован на торгах, которых не было. А это уже приоритет между двумя-тремя физлицами или индивидуальными предпринимателями. Если такое случается, то может привести к коррупционному риску, ведь никому не известна причина предпочтения. Поэтому все решается в судебном порядке», - рассказала А. Жакбаева.

По словам главного специалиста, отсутствие конкурса-аукциона затрагивает еще одну немаловажную тему - средства, поступающие в бюджет. К примеру, кадастровая стоимость участка 2 млн. тенге, но, реализуя его через аукцион, можно выручить гораздо больше. Ведь обладателем участка станет тот, кто предложит большую сумму.

Теперь судьбы участков будут решать служители Фемиды.

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