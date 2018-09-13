Два водителя дрались на дороге, пока их не разняли прохожие

Причиной конфликта стало то, что, что один водитель не уступил дорогу другому.

Драка между водителями на дороге попала на видео, сообщает zakon.kz.

Видео рукопашной опубликовано в Instagram-паблике million_kz001. В публикации значится хэштег Атырау.

В описании указано, что причиной конфликта стало то, что один водитель не уступил дорогу другому.

На видео видно, как мужчина подбегает к водителю Lada, начинает драку, в которую тот охотно втягивается. Подбегают женщины и пытаются их разнять мужчин. Затем подбегают прохожие и разнимают дерущихся.

«Зарубились жестко! Молодцы, что на кулаках - уважуха! Прохожие - молодчики, подбежали, разняли.» - комментируют драку пользователи.

«Какой позор!!! Что твориться на дорогах! Мало того, что не уважают друг друга. Так ещё стали выходить и махаться».

«А у нас в первую очередь надо снять на камеру».

«Самое интересное, что такие драки начинает именно тот, что не прав».

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