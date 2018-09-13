Два водителя дрались на дороге, пока их не разняли прохожие
Причиной конфликта стало то, что, что один водитель не уступил дорогу другому.
Фото : Instagram13 сентября 2018, 18:20
Драка между водителями на дороге попала на видео, сообщает zakon.kz.
Видео рукопашной опубликовано в Instagram-паблике million_kz001. В публикации значится хэштег Атырау.
В описании указано, что причиной конфликта стало то, что один водитель не уступил дорогу другому.
На видео видно, как мужчина подбегает к водителю Lada, начинает драку, в которую тот охотно втягивается. Подбегают женщины и пытаются их разнять мужчин. Затем подбегают прохожие и разнимают дерущихся.
«Зарубились жестко! Молодцы, что на кулаках - уважуха! Прохожие - молодчики, подбежали, разняли.» - комментируют драку пользователи.
«Какой позор!!! Что твориться на дорогах! Мало того, что не уважают друг друга. Так ещё стали выходить и махаться».
«А у нас в первую очередь надо снять на камеру».
«Самое интересное, что такие драки начинает именно тот, что не прав».
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