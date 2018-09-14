"Алматинский стрелок" Кулекбаев дважды пытался покончить с собой в тюрьме

Касымов рассказал о содержании преступника в тюрьме.

На брифинге в СЦК министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов рассказал о поведении приговоренного к пожизненному сроку «алматинского стрелка» Руслана Кулекбаева в тюрьме, передает корреспондент Zakon.kz.

«Он у нас отбывает срок в тюрьме, находится в камере строгого режима. Конечно, под видеонаблюдением. Он две попытки делал суицида. Постовой увидел, что он из простыни делает себе веревку. Мы заходим и предотвращаем этот поступок», - сказал он.

По его словам, Р. Кулекбаева неустанно контролируют.

«Конечно, мы его будем контролировать, понятно, что у него эти мысли есть. Откровенно скажу, что он к исправлению не подходит. К нему работу какую-то проводим, но психологического воздействия нет, он остается на своих убеждениях. В отношении него будем жестко вести контроль», - пояснил глава МВД.

Ксения Давыдова, Астана

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