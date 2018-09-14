В Талдыкоргане ищут родителей сбитого автомашиной школьника

Ребенок жив, сейчас находится в отделении реанимации.

В Талдыкоргане сегодня утром был сбит автомашиной школьник. В социальных сетях выкладывают фотографии одежды ребенка, чтобы найти его родителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Разыскиваем родителей ребенка, пострадавшего сегодня на площади Жалайыр. Ребенок жив, сейчас находится в отделении реанимации», - говорится в сообщении.

Также указан номер контактного телефона. По нему ответила женщина.

«Я не родственница этого ребенка. Сейчас ищем его родителей, потому что они до сих пор не знают о том, что с ним случилось», - сказала она.

Представители пресс-службы ДВД по этому поводу ничего не сообщили, но сказали, что дадут информацию после выяснения обстоятельств.

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