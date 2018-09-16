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Трое детей пострадали в ДТП на трассе

Кроме того, травмы получили трое взрослых.

Фото : mgorod.kz16 сентября 2018, 00:13

ДТП произошло в ЗКО 15 сентября, по дороге в аэропорт, недалеко от поселка Подстепное, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

На трассе столкнулись автомобиль и мотоцикл. Как именно произошло ДТП неизвестно. С места происшествия карета скорой помощи забрала водителя мотоцикла и ребенка.

В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что у 5-летнего мальчика диагностирована открытая черепно-мозговая травма, у 50-летнего мужчины также открытая черепно-мозговая травма.

Также у двоих детей - 8-летней девочки и 10-летнего мальчика диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, у 33-летней и 34-летней женщин также диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. Все они были доставлены в городскую многопрофильную больницу.

Другие подробности выясняются.


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