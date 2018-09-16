В Актобе пожар на кладбище уничтожил десятки могил

На старом кладбище вспыхнула сухая трава.

В Актобе едва не выгорел целый погост. На старом кладбище нет смотрителя, пожар уничтожил десятки могил, сообщает Хабар 24.

С огнем боролись несколько часов. На старом кладбище вспыхнула сухая трава. Пожар перекинулся на могилы, вокруг теперь выжженная земля и пепел. Площадь возгорания составила пять гектаров. В огне сгорели деревянные кресты, повреждены десятки оградок и надгробий.

Кладбище в районе гормолзавода закрыли почти 40 лет назад. Большинство могил — в запустении. За чистотой никто не следит, между могил скопились горы мусора и сухостоя.

На этом кладбище находится Братская могила, здесь же покоится прах народного поэта Нурпеиса Байганина и талантливого врача Халиды Мамановой. К слову, их могилы огонь не тронул.

Между тем, за состояние городских кладбищ теперь отвечает Единый центр ритуальных услуг. На его балансе 43 погоста, половина из них на консервации. На каждом из них планируется навести порядок, но пока убирают только центральное кладбище.

«Люди приезжают, убирают могилки, в те же мешки все складывают, выносят, мы на машине проезжаем, загружаем. По поводу гормолзавода, там много заброшенных могил, там очень большое кладбище, слишком много травы», — говорит директор Единого центра ритуальных услуг Ануар Кожанов.

Сухостой и обугленные от пожара деревья обещают убрать. Однако в компании признаются, что справиться с таким объемом мусора они не в состоянии, поэтому просят горожан подключиться к уборке и совместными усилиями навести здесь порядок.

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