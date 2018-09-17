В Йемене девять человек погибли от холеры

С апреля 2017 года зафиксировано более чем 1,1 миллиона подозрительных случаев и более 2,3 тысячи смертей от холеры.

Представитель минздрава в контролируемой повстанцами Сане Юсеф аль-Хадери сообщил в Twitter, что девять человек погибли в Йемене из-за холеры, семеро из них дети, пишет РИА Новости.

В конце августа официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что всемирная организация провела вакцинацию почти 400 тысяч человек в этой стране, но опасения возникновения новой эпидемии сохраняются. Глава пресс-офиса напомнил, что с апреля 2017 года зафиксировано более чем 1,1 миллиона подозрительных случаев и более 2,3 тысячи смертей от холеры, "что стало крупнейшей вспышкой в истории".

"Число погибших от холеры составило девять человек, пятеро из них женского пола и четверо мужского, семеро из них дети", — заявил аль-Хадери.

Также саудовская газета Okaz сообщила, что в больнице пограничного с Йеменом районом Джизан зарегистрированы четыре случая подозрения на холеру, все пациенты не являются гражданами Саудовской Аравии.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, к ней также присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.

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