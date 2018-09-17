Теракт в Бостоне: когда Кадырбаева вернут на родину
В настоящее время точная дата возвращения Диаса Кадырбаева в Казахстан не известна.
Осужденный по делу о теракте казахстанец Диас Кадырбаев находится в иммиграционной тюрьме в США, сообщает Sputnik Казахстан.
В конце августа стало известно, что Кадырбаев вышел из тюрьмы в США, отбыв наказание.
Срок возвращения на родину Кадырбаева зависит от рассмотрения его заявления американскими властями.
"Он должен написать специальное заявление, в котором укажет причину его возвращения", — пояснил пресс-секретарь министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.
Точной даты экстрадиции Кадырбаева в Казахстан пока нет.
В апреле 2013 года в центре Бостона недалеко от финишной черты проходившего традиционного марафона с интервалом в 12 секунд прогремели два взрыва. В результате трагедии погибли три человека, более 260 получили ранения.
Виновными в организации теракта признаны братья Тамерлан и Джохар Царнаевы.
По делу Царнаевых проходили двое студентов из Казахстана — Азамат Тажаяков и Диас Кадырбаев. Они признали себя виновными в воспрепятствовании расследованию и в июне 2015 года приговорены к 3,5 годам и шести годам тюрьмы.
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