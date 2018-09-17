Теракт в Бостоне: когда Кадырбаева вернут на родину

В настоящее время точная дата возвращения Диаса Кадырбаева в Казахстан не известна.

Осужденный по делу о теракте казахстанец Диас Кадырбаев находится в иммиграционной тюрьме в США, сообщает Sputnik Казахстан.

В конце августа стало известно, что Кадырбаев вышел из тюрьмы в США, отбыв наказание.

Срок возвращения на родину Кадырбаева зависит от рассмотрения его заявления американскими властями.

"Он должен написать специальное заявление, в котором укажет причину его возвращения", — пояснил пресс-секретарь министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.

Точной даты экстрадиции Кадырбаева в Казахстан пока нет.

В апреле 2013 года в центре Бостона недалеко от финишной черты проходившего традиционного марафона с интервалом в 12 секунд прогремели два взрыва. В результате трагедии погибли три человека, более 260 получили ранения.

Виновными в организации теракта признаны братья Тамерлан и Джохар Царнаевы.

По делу Царнаевых проходили двое студентов из Казахстана — Азамат Тажаяков и Диас Кадырбаев. Они признали себя виновными в воспрепятствовании расследованию и в июне 2015 года приговорены к 3,5 годам и шести годам тюрьмы.

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