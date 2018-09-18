Спали в фойе театра: ДВД Шымкента накажет полицейских
Провинившиеся сотрудники уже установлены.
Фото : соцсети18 сентября 2018, 18:39
Департамент внутренних дел Шымкента по результатам служебного расследования накажет полицейских за сон в фойе театра, передает Zakon.kz.
Как сообщил представитель МВД Алмас Садубаев, опубликованные в соцсетях фотографии со спящими в фойе театра полицейскими изучены.
"Происходило это в городе Шымкенте. ДВД города проводится служебное расследование, по результатам которого указанные сотрудники будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Сотрудники установлены", - рассказал Садубаев
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