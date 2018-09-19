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В Алматы в ДТП пострадал ребенок

Машина выехала на полосу встречного движения и врезалась на полном ходу в металлический столб.

Фото : firtka.if.ua19 сентября 2018, 08:13

Водитель отвлекся на телефон и не заметил, что двигается по встречной полосе, сообщает Sputnik.

ДТП произошло напротив спорткомплекса "Алматы Арена". Со слов очевидцев и водителя, автомобиль Nissan Almera двигался по Момышулы в северном направлении. Как объяснил сам водитель, он отвлекся на телефон и пересек три полосы встречного движения. К счастью, по встречной полосе не было машин. Авто залетело на бордюр и врезалось на полном ходу в металлический столб электропередач.

В результате ДТП пострадала семилетняя девочка. С различными травмами ее доставили в ближайшую больницу.


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