Инвестиции в основной капитал выросли на 33% за год

Они составили рекордные 6,4 триллиона тенге за 8 месяцев.

Инвестиции в основной капитал за 8 месяцев 2018 года превысили прошлогодние показатели аналогичного периода на 33% и составили 6,4 трлн тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на исследование finprom.kz.

"Фондирование основного капитала растет уверенными темпами из года в год. Так, например, еще в 2013 за соответствующий период было инвестировано в основные фонды 3,4 трлн тг, а в 2017 - уже 4,8 трлн тг", - отмечают аналитики.

Главный источник финансирования по-прежнему - собственные средства предприятий, которые составляют 72,9% (4,7 трлн тг) от всех выделенных средств. Бюджетные средства, направленные в капвложения, составили 746,3 млрд тг (годом ранее - 741,1 млрд тг). Инвестиции за счет банковских кредитов и заемных средств составляют 986,9 и 788 млрд тг, соответственно.

Инвестиции в основной капитал разделены на две основные группы: внутренние и внешние. Внутренние инвестиции за январь-июль текущего года составили 4,5 трлн тг, что на 27% больше, чем годом ранее - 3,6 трлн тг. Их удельный вес составляет 70,8% от всех инвестиций.

Главный инвест-магнит - Атырауская область, в силу своей природной насыщенности нефтяными месторождениями. За 8 прошедших месяцев в область за счет внутренних инвестиций было направлено 1,3 трлн тг (годом ранее - 929 млрд тг). Инвестиции в столицу за аналогичный период составили 439,5 млрд тг, что на 3,1% меньше, чем годом ранее - 453,4 млрд тг. Замыкает тройку региональных лидеров новый город республиканского значения, Шымкент - 388,2 млрд тг.



Внешние инвестиции в основные фонды предприятий за те же 7 месяцев составили 1,9 трлн тг - это на 50,2% больше, чем годом ранее - 1,2 трлн тг. На долю внешних инвестиции приходится 29,2% от всех вложений.

Как и в случае с внутренними капиталовложениями, Атырауская область является лидером по привлечению внешних инвестиций - 981,6 млрд тг, против 630,2 млрд тг годом ранее. Далее, Астана, инвестиции в которую за год выросли в 3 раза - с 51,7 до 158,4 млрд тг. Замыкает ТОП-3 наиболее привлекательных регионов для внешних инвестиций ЗКО - 135,7 млрд тг (годом ранее - 131,2 млрд тг).

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