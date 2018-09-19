Мухамедиулы о кино: Только хлеб, а песни нет

Если не будем помогать киноиндустрии так и будем всю жизнь смотреть "Ленин в октябре", да "Человек с ружьем".

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК при обсуждении законопроекта "О кинематографии" спикер палаты Нурлан Нигматулин указал на необходимость принятия мер по поддержке киноиндустрии в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

"Мы берем мировую практику, в среднем 30%. Если, скажем, пришли с инвестициями 100 млн, мы 30 млн после окончания, после аудита мы должны возвращать. Это не такая огромная сумма. Что плохо, в практике такого у нас нет. В плане возврата инвестиций в Казахстане есть сельское хозяйство, другие направления. Не было такого в истории, чтобы кинематография делала субсидии. Но мы должны двигаться. Мир двигается, мы тоже должны двигаться. Ну, давайте будем субсидировать сельское хозяйство только: кушать хлеб, а песни нет", - сказал министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы.

В свою очередь руководитель Мажилиса Н. Нигматулин предложил министерству национальной экономики и министерству финансов рассмотреть вопрос увеличения финансирования киноотрасли.

"Коллеги, посмотрите, пожалуйста. Айбатыр Нышабаевич (Жумагулов, вице-министр национальной экономики РК), вы формируете проект бюджета, у нас на руках трехлетний бюджет. Я по памяти могу сказать, только на социологические исследования ваше министерство заложило свыше 5 млрд тенге. То есть на это у вас средства нашлись, а поддержать отрасль, которая может и должна стать перспективной, отрасль, которая приносит реальные доходы в бюджет, у вас средств не находится?" - возмутился он.

Он напомнил, что задача МНЭ "создавать условия для бизнеса, в том числе для кинобизнеса".

"Понятно, что мы сейчас вкладываемся, в том числе и по возврату инвестиций в недропользование, но всю жизнь же так не может быть. Киноиндустрия сегодня даже для такой богатой страны как США становится статьей дохода при формировании госбюджета. Поэтому не надо бояться. Если не будете помогать киноиндустрии, Айбатыр Нышабаевич, так и будете всю жизнь смотреть "Ленин в октябре", да "Человек с ружьем". Да простят меня коммунисты. Так и останемся с такими фильмами", - подчеркнул Н. Нигматулин.

Ксения Давыдова, Астана.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!