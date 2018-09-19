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Умер сценарист "Альфа" и "Улицы Сезам"

Мамфорд ушел из жизни в городе Силвер Спринг, штат Мэриленд. Причина смерти пока не раскрывается.

Фото : FoundationINTERVIEWS / YouTube19 сентября 2018, 14:43

Сценарист и продюсер сериала «Альф» Тад Мамфорд скончался в возрасте 67 лет. Об этом сообщил его двоюродный брат Джон Симс, передает The Hollywood Reporter.

Мамфорд ушел из жизни в городе Силвер Спринг, штат Мэриленд. Причина смерти пока не раскрывается.

Кинематографист был четыре раза номинирован на телевизионную премию «Эмми». В 1973-м он получил награду за образовательную детскую передачу «Электрическая компания».

Помимо «Альфа» и «Электрической компании» Мамфорд работал над такими шоу, как «Военно-полевой госпиталь», «Полиция Нью-Йорка», «Улица Сезам», «Шоу Косби» и «Умная собачка Блу».

30 августа в Одессе умер сценарист юмористической передачи «Городок» Александр Завелион. Ему было 58 лет.


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