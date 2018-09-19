В Алматы стартовал фестиваль казахского традиционного искусства «Рухани Шабыт»

Фестиваль имеет целью познакомить детей и подростков с различными видами казахского народного искусства, показать, как отражаются и трансформируются традиционные виды искусства в работах современных художников.

В Государственном музее искусств имени А. Кастеева стартовал Фестиваль казахского традиционного искусства «Рухани шабыт» для людей с особенностями в развитии и воспитанников детских домов, сообщает Zakon.kz.

«Народное искусство занимает особое место в материальной и духовной культуре народа. Накопленный веками запас изобразительных впечатлений об окружающем мире казахский народ воплотил в своем искусстве. Оно ценно как исторический памятник, раскрывающий перед нами древнюю культуру народа, его духовный мир. Вместе с тем – это и художественное сокровище, на основе которого строятся новые виды искусства. Важнейшими условиями развития жизнеспособности культуры любого народа являются такие факторы, как преемственность и сохранение творческого наследия», - сообщили организаторы.

Торжественное открытие состоялось 18 сентября. После концертной программы гости вечера имели возможность встретится и поговорить с казахстанскими режиссерами социального кино – Азизом Заировым и Мухамедом Мамырбековым, а также актером Тахиром Умаровым.

В рамках встречи режиссеры показали первую часть социальной трилогии «Безграничные возможности» художественного фильма «Быть или не быть?». Фильм сопровождался сурдопереводом. Также режиссеры презентовали новый социальный фильм «Девушка и море» и рассказали о третьей части трилогии «Мама я живой».

Фестиваль имеет целью познакомить детей и подростков с различными видами казахского народного искусства, показать, как отражаются и трансформируются традиционные виды искусства в работах современных художников. Посредством мотивирующих, жизнеутверждающих фильмов задать направление на саморазвитие и устремление идти вперед, поверить в свои силы, стать более уверенным и целеустремленным.

Для участников фестиваля «Рухани шабыт» разработана интересная программа, которая включает мастер-классы, знакомящие с основными видами казахского традиционного искусства, экскурсии по залу декоративно-прикладного искусства, лекции с использованием богатого иллюстративного материала на казахском и русском языках.

В рамках фестиваля 26 сентября состоится показ фильма «Быть или не быть?» с тифлокомментариями для слабовидящих и незрячих участников фестиваля. 4 октября планируется проведение круглого стола – для обсуждения актуальных вопросов, связанных с дальнейшим сотрудничеством музея и организаций, занимающихся реабилитацией людей с особенностями в развитии и детских домов. Фиксация предложений и отзывов. 5 октября к закрытию фестиваля планируется экскурсия по достопримечательностям города Алматы для участников проекта.

Напомним, сохранить и приумножить духовные и культурные ценности — вот основная цель работы по программной статье президента «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру». Программа «Рухани жангыру» — это новый подход к решению задач. Взгляд в будущее — это модернизация общественного сознания, невольно проникаешься гордостью за нашу прекрасную Республику Казахстан. Край с необъятными просторами и богатыми природными красотами, в котором живут сильные духом люди, ответственные за свою Родину. Но больше всего подкупает, что наш Президент в своей статье возлагает большие надежды на молодое поколение, которому строить новое будущее страны. Казахстан вступил в новый исторический период. Цель известна – войти в тридцатку развитых государств мира.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!