Стреляли, нарушали ПДД: кортеж из Gelandewagen "засветился" на Кульджинке
Нарушители значительно затруднили движение по трассе.
Фото : кадр видео19 сентября 2018, 17:33
Очевидцы сняли на видео и выложили в сеть кортеж, участники которого нарушали ПДД, передает Zakon.kz.
"Очевидцы сняли гулянку на видео, гулянка со стрельбой на Кульджинке", - сказано в описании к видео, выложенному в паблике kris_p_almaty в instagram.
Начинается так называемый кортеж с автомобиля, двигающегося задом наперед. Следом едут не менее 5 Gelandewagen. Все это сопровождается звуком спецсигнала, и даже была слышна стрельба.
Нарушители значительно затруднили движение по трассе - за ними образовалась приличных размеров пробка.
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