Взрыв грузовика с газовыми баллонами предотвратили в Зыряновске

В течение часа пожар был полностью ликвидирован и угроза взрыва устранена.

В Зыряновске пожарные предотвратили взрыв газовых баллонов, находящихся в грузовом автомобиле, передает Zakon.kz.

19 сентября днем в Зыряновске во время движения автомобиля Газ53, принадлежащего Горгазу, произошло возгорание в моторном отсеке двигателя. Машина была нагружена газовыми баллонами. На место пожара незамедлительно выехали пожарные расчеты из СПЧ-3 и ПЧ-62.

«Горели сгораемые детали в моторном отсеке, панель приборов, салон кабины. Нашей главной задачей было не допустить перекидывания огня на баллоны. Поэтому 1 ствол был подан на тушение загорания в кабине, другой ствол был задействован на заливку газовых баллонов в кузове», - рассказывает Ержан Омырбаев, начальник СПЧ-3.

В течение часа пожар был полностью ликвидирован и угроза взрыва устранена.

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