В Уральске избили и ограбили медсестру, которая принесла лекарства на дом

Нападающий отобрал у девушки сумку и телефон.

Медицинского работника городской поликлиники №6 города Уральска избил сосед пациента, передает Zakon.kz со ссылкой на региональный портал «Мой город»

Как рассказала менеджер городской поликлиники №6 Флюра Саматова, нападение на медработника произошло во время планового обхода больных, получающих лечение на дому, 19 сентября.

- Наш работник отправилась проведать больного и отнести необходимые лекарства. Пациента дома не оказалось. Но из соседнего двора отозвался некий мужчина, который сказал, что женщина находится у него дома. Медработник зашла во двор и начала звать пациентку. Но ей никто не ответил. Далее мужчина схватил медсестру, начал душить ее, наносить удары и стал тащить её к себе в дом. Каким-то чудом девушка вырвалась, ей удалось сбежать. Сейчас наш сотрудник находится на больничном. Она в шоковом состоянии. Девушка молодая. Теперь она боится дальше работать и ходить по домам. Другие сотрудники также обеспокоены этим случаем. Ведь от такого никто не застрахован. Теперь на дом к пациентам мы вынуждены отправлять врачей в сопровождении водителей или других медработников, - рассказала Флюра Саматова.

Выяснилось, что нападающий отобрал у девушки сумку и сотовый телефон. По словам медиков, на теле девушки зафиксированы ушибы, ссадины и следы от удушья.

Стоит отметить, что медицинский работник написала заявление в правоохранительные органы.

В пресс-службе ДВД ЗКО данный инцидент пообещали прокомментировать позже.

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