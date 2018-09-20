Из-за лошади на трассе под Алматы погиб ребенок

Если вину пастуха, который перегонял лошадей, докажут, ему может грозить до пяти лет тюрьмы.

Полицейские Алматинской области разыскивают очевидцев ночного ДТП с лошадью: несколько животных внезапно выбежали на дорогу и спровоцировали аварию. В легковушке находились восемь человек, пятеро из них – дети. 14-летняя девочка получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась мгновенно. Остальные пострадавшие все еще в больнице. Они винят в трагедии мужчину, который якобы не смог удержать табун. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Авария произошла на трассе. Поздно вечером семья возвращалась домой. Внезапно на дорогу выбежали лошади. Водитель не успел среагировать, сбил одну из них и протащил на капоте еще 50 метров, после чего машина врезалась в дерево. Разбитая машина, повсюду осколки, кровь и... мёртвая лошадь.

Одна из пассажирок, Гульзада Бегимбетова, уже несколько дней находится в больнице в тяжелом состоянии. Детали происшествия вспоминает с трудом. Дело в том, что женщина почти сразу потеряла сознание. Ей еще только предстоит узнать, что в нелепом ДТП с животным она потеряла 14-летнюю дочь. Пока никто не решается сообщить ей эту страшную новость.

Гульзада Бегимбетова, пострадавшая:

- У меня на руках были дети, я все время думала о них. Я просила вызвать скорую. А потом увидела, что дочь без сознания. Что было дальше, не помню.

За рулем в тот злополучный вечер находился 28-летний Медгат Бектуров. Он все еще в шоке от случившегося. У мужчины сотрясение мозга и множественные ушибы. Правда, он уже может самостоятельно передвигаться и дал показания полицейским. Однако Медгат утверждает: его вопросы о пастухе-очевидце остались без ответа.

Медгат Бектуров, водитель:

- Лошадь сразу выскочила на правую сторону, удар был, потом я не помню. Мужчина, который вел лошадей, он мне вообще не помогал. Я когда очнулся, он смотрел, вообще не помогал нам. Потом машина подъехала, он света боялся, скрылся.

Среди пострадавших - четверо детей. Самому младшему из них полтора года. Все они также находятся под наблюдением медиков.

Тулебай Айнабеков, травматолог Талгарской центральной районной больницы:

- Про детей – Айша, где-то 9 лет. У нее была закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, и ушибы, раны лица. Противошоковые мероприятия, мобилизация ран. После улучшения состояния отправили вместе с другими детьми в областную детскую больницу.

В полиции Алматинской области заявили, дело взято на контроль. В ближайшее время всех очевидцев ночного ДТП обещают найти.

Кобейхан Нурахмет, официальный представитель ДВД Алматинской области:

- Дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Талгар - Акбулак, где автомашина «Лада» столкнулась с лошадью. По указному факту сейчас начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Если вину пастуха, который перегонял лошадей, докажут, ему может грозить до пяти лет тюрьмы.

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