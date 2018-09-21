Назарбаев обратился к машиностроителям Казахстана

К концу года объем производства в отрасли превысит один триллион тенге.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обратился к участникам VI Форума машиностроителей страны. Приветствие главы государства зачитал на открытии форума первый заместитель премьер-министра РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Машиностроение является основной отраслью экономики и государство поддерживает эту сферу. В 2017 году объем производства машиностроения составил 1,3 триллионов тенге. В этом году основной идеей являются новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции. Конечно, машиностроительная отрасль сейчас очень динамично развивается. Мы видим роботизированные заводы, новые виды и модели машин. Вы знаете, что весь мир переходит к цифровизации и наше государство тоже не должно отставать от этих тенденций. В Казахстане разрабатывается проект комплексного плана развития машиностроения на 2019-2030 годы, который направлен на повышение конкурентоспособности отечественного машиностроения и является стратегическим документом. Я желаю вам плодотворных дискуссий в ходе форума», - говорится в приветственном письме Нурсултана Назарбаева.

В свою очередь, Аскар Мамин сообщил, что к концу года объем производства в отрасли превысит один триллион тенге. Темпы роста в машиностроении по итогам восьми месяцев текущего года составили 13%, опережая средние темпы роста по промышленности в целом в три раза.

«Это позволяет говорить об отрасли как о реальном двигателе индустриализации и о драйвере диверсификации экономики страны. Особенно сильную динамику демонстрирует автомобилестроение, темпы роста которого по результатам восьми месяцев сформировались на уровне выше 50%. Совместно с мировыми лидерами отрасли мы наладили производство конкурентоспособной и востребованной продукции, включая автомобили, продукцию железнодорожного машиностроения, локомотивы, вагоны, оборудование нефтегазового сектора и горно-металлургического комплекса, электрооборудование, производство сельскохозяйственной техники», - проинформировал Аскар Мамин.

По его словам, сегодня в Казахстане представлены многие крупные международные компании, а отечественная продукция находит спрос в странах Евразийского экономического союза, Центральной Азии, Европы.

«Успешность наших инициатив и растущая перспективность отрасли позволяет нам строить планы по дальнейшему наращиванию локализации, и мы активно работаем в этом направлении. Наши ожидания касательно постепенного смещения потребительского спроса в азиатский регион оправдывается в полной мере: рост населения и улучшение его благосостояния сделали азиатский регион одним из наиболее перспективных рынков сбыта для отрасли машиностроения. Отражая структуру спроса в регионе, мы должны продолжить делать упор на массовость и бюджетность производимой продукции, это стержень экспортоориентированного машиностроения. Это сегодняшний тренд», - рассказал первый вице-премьер.

В рамках форума планируется обсудить проект программы дальнейшего развития отрасли, в первую очередь, в вопросах наращивания продуктивности и внедрения передовых технологий. Ожидается внесение на обсуждение пакет финансовых, фискальных и институциональных мер для дальнейшего усиления инновационно-экспортного потенциала.

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