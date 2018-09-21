Бибигуль Тулегенова: Слет матерей в Актобе – пример для всего Казахстана

Артистка принимает участие в церемонии открытия первого в Казахстане центра духовно-нравственного воспитания.

В работе Слета матерей «Анаға тағзым» принимает участие народная артистка СССР Бибигуль Тулегенова. На церемонии открытия первого в Казахстане центра духовно-нравственного воспитания «Анаға тағзым» гостья поблагодарила руководство области за проведение столь масштабного мероприятия, имеющего важное значение в воспитании подрастающего поколения, передает собственный корреспондент zakon.kz.

«Мать – это самое святое. Роль матери в воспитании подрастающего поколения велика и неоценима. Хочу выразить свою признательность акиму области Бердыбеку Сапарбаеву за проведение Слета. Сегодня мы отдаем дань уважения Матери. Поклонение матерям улучшает нашу нравственность. Работа, проводимая в данном направлении в Актюбинской области, заслуживает большого уважения и должна служить примером для других регионов», - сказала Бибигуль Тулегенова.

Десять тысяч актюбинцев, а также работники 300 местных предприятий внесли свой вклад в реализацию уникального проекта. Стоимость комплекса, который был построен в рамках акции «Туған жерге тағзым», составляет 350 млн тенге. В центре будут проводить образовательно-воспитательную работу подрастающего поколения работать кабинеты психологической разгрузки и консультаций, прикладного искусства, общего развития, музыкального воспитания, стилистики и дизайна, семейного тренинга, что позволит развивать у молодежи необходимые в современном обществе ценностные ориентиры.

Напомним, в Актобе в рамках реализации Программы «Рухани жангыру» в целях повышения социальной роли и статуса женщин в обществе, привлечения внимания государственных органов и общества к проблемам современной семьи, материнства и детства, развития демографической политики проходит Слет матерей «Анаға тағзым».

В форуме участвуют 1200 представителей общественности, государственных органов, НПО, бизнес-структур со всех регионов страны.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!