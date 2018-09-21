Курсы валют на выходные дни

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 352,54 тенге.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOM) составил 353,34 тенге за доллар США при объеме торгов 81,15 млн долларов.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 352,54 тенге за доллар (-6,46 тенге), суммарный объем торгов – 228,55 млн USD (+76 500 тыс. USD).

Средневзвешенный курс евро составил 417,80 тенге за евро при объеме торгов 200 тыс. евро.

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,3099 тенге за рубль при объеме торгов 50,5 млн рублей.

Средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,3099 тенге за рубль (-0,0881 тенге), суммарный объем торгов – 50 500 тыс. рублей (+6 500 тыс. рублей).

В обменниках курс доллара – 356-361 тенге, евро - 418-422 тенге, рос.рубля - 5,36-5,45 тенге.

В торгах приняли участие 22 банка.

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