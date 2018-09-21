Блокируют ІPhone и вымогают деньги - полиция Астаны предупреждает о мошенниках

Полицейские призывают быть более бдительными и менее доверчивыми, в том числе и при общении в социальных сетях.

В ДВД Астаны проводится расследования по обращению граждан, ставших жертвами мошенников, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Речь идет об аферах, связанных с блокировкой iPhone и дальнейшим требованием денег для его разблокировки.

Одна из схем мошенников выглядит так. Через дублированный аккаунт в социальной сети "В Контакте" они начинают переписку с потенциальными жертвами. В процессе общения отправляют сообщение с просьбой помочь в поиске его iPhone через функцию "Найти iPhone".

"Для этого злоумышленник передает свой айклауд с паролем, и потерпевший активизирует чужой айклауд на своем мобильном телефоне, после чего мошенник, войдя в интернет, меняет пароль и включает режим утери, после чего мобильный телефон потерпевшего блокируется", - рассказали в полиции.

Другая схема. Мошенники, играя роль покупателя, начинают переписку через whatsapp с теми, кто разместил объявления о продаже iPhone и iPad в интернете.

"В ходе переписки мошенник пишет о том, что его айклауд подходит не ко всем моделям и просит проверить айклауд на iPhone потерпевшего и высылает логин и пароль. Потерпевшие вводят чужой айклауд на своем телефоне, а далее схема аналогичная первой. В дальнейшем мошенники вступают с ним в переписку, где предлагают заплатить ему за разблокировку сотового телефона через электронную платежную систему QIWI. В ходе переписки мошенник присылает полную инструкцию, то есть, так называемую, тарифную сетку со стоимостью разблокирования мобильного телефона в зависимости от модели", - сообщили в полиции.

По фактам мошенничеств проводится комплекс оперативных мероприятий, в том числе с использованием новых технологий.

Полицейские призывают быть более бдительными и менее доверчивыми, в том числе и при общении в социальных сетях.

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