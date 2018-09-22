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В Актобе вынесли приговор пациенту за попытку зарезать врача

Судебная психолого-психиатрическая экспертиза признала пациента невменяемым.

Фото : arnapress.kz22 сентября 2018, 20:05

В Актобе в клинике семейной медицины пациент пытался зарезать врача, сообщает Zakon.kz со ссылкой на портал «Мой город».

"Участковый врач Дмитрий Бабич как обычно вел прием, когда в кабинет вошел мужчина, вынул из пакета нож и нанес ему удар в бок. При этом он кричал, что убьет его. Врач, истекающий кровью, сумел убежать, медсестра выбежала за ним и успела закрыть неадекватного пациента в кабинете. На место вызвали полицию и скорую помощь. Нож попал врачу в поясницу и локоть", - говорится в информации.

Как стало известно, пациент до этого был на приеме у Бабича, он отправил мужчину к узкому специалисту, поскольку у того были серьезные проблемы с почками. На следующий день больной пришел к врачу снова, но уже с ножом.

Нападавшего не смогли задержать сразу. Он попытался совершить суицид, выпрыгнув с четвертого этажа. Мужчина получил травмы, его положили в больницу.

Суд вынес по этому преступлению приговор.

По информации пресс-службы областного суда, мужчина обвинялся по ст. ст. 24 ч.3-99 ч.1 УК РК "Покушение на убийство". Согласно экспертизе, потерпевший получил "непроникающее колото-резаное ранение поясничной области слева и локтевой области слева". Преступные действия не были доведены до конца по независящим от его воли обстоятельствам.

Судебная психолого-психиатрическая экспертиза признала пациента невменяемым. Теперь он лечится у другого врача. Суд освободил его от уголовной ответственности, уголовное дело прекращено. Пациент лечится принудительно, но амбулаторно у психиатра по месту жительства.


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