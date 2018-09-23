Жительница Карагандинской области избила бывшую жену своего супруга и ее детей

В суде женщина пыталась полностью отрицать свою вину.

В городе Сатпаеве Карагандинской области местная жительница избила бывшую жену своего супруга и ее детей, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел в марте. 29-летняя женщина вместе с подругами около 2 часов ночи пришла к бывшей жене супруга. Она постучала, дверь открыл сын. Женщина и две ее подруги ворвались в квартиру и начали выяснять отношения с хозяйкой дома: новая жена была уверена, что бывшая регулярно звонит ее мужчине. Завязалась драка, на помощь хозяйке квартиры пришла ее сестра и дочь. Непрошеная гостья набросилась с кулаками и на девочку.

На шум прибежал сосед. Услышав его, три женщины сбежали. Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы.

Позднее подсудимая, давая показания, полностью отрицала свою вину, но сосед опроверг ее слова.

Суд постановил, что вина подсудимой полностью доказана, признал ее виновной и приговорил к одному году ограничения свободы.

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