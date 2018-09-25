За зверское избиение супруги житель Балхаша получил ограничение свободы

Сначала нанес несколько ударов кулаками по лицу и голове, а когда женщина упала, стал со всей силы бить ее ногами в разные части тела.

К четырем годам ограничения свободы был приговорен на недавнем судебном заседании в Балхашском городском суде 36-летний местный житель Данияр Ушаев, передает kriminalka.kz.

Такой срок мужчина получил за зверское избиение собственной жены, которое было зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований в конце мая текущего года.

Как выяснилось, причиной жестокого поведения фигуранта стало то, что его супруга отсутствовала дома (без его якобы разрешения) в течение семи суток. Когда же Алия Ушаева вернулась и легла спать, пришедший вскоре домой Данияр устроил ей допрос с пристрастием. Сначала нанес несколько ударов кулаками по лицу и голове, а когда женщина упала, стал со всей силы бить ее ногами в разные части тела. Бил до тех пор, пока несчастная не потеряла сознание.

В больницу Алию госпитализировали со следующим диагнозом: тяжелая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множественные переломы ребер слева и справа со смещением, закрытый перелом спинки носа, параорбитальные гематомы с обеих сторон и другие травмы.

Потерпевшая позже подала заявление в полицию. Ушаев вину свою признал, раскаялся и заключил процессуальное соглашение с прокурором, ввиду чего был наказан только четырьмя годами ограничения свободы с установлением пробационного контроля.

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