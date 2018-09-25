Лидер ОПГ из Казахстана, разыскиваемый Интерполом, задержан в Бишкеке

Ниязов был объявлен в международный розыск в 2015 году.

В Бишкеке задержан фигурант международного розыска по линии МОУП - Интерпол казахстанец Мурат.Ниязов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД.

22 сентября при проведении спецоперации сотрудниками УБОП СКМ МВД КР, при поддержке бойцов СОБР МВД на территории г.Бишкек задержан активный член транснациональной организованный преступной группы, находящийся в розыске по линии Интерпол за совершения ряда особо тяжких преступлений.

Сотрудниками УБОП-СКМ МВД была получена оперативная информация, что на территории Кыргызстана скрывается некий мужчина по имени «Макс», и вполне возможно его разыскивают за совершение тяжких преступлений.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что указанный мужчина» является гражданином Республики Казахстан. По оперативным данным Ниязов Мурат 1979 года рождения, является лидером боевого крыла транснациональной преступной группировки, в преступной среде отличается особой жестокостью.

Как выяснилось, гражданин М.Ниязов заочно осужден на 12 лет лишения свободы решением суда соседней республики за совершение преступлений, предусмотренных ст. 194, 367, 262 УК Республики Казахстан (вымогательство, создание организованной преступной группировки) и находится в международном розыске по линии МОУП - Интерпол. Объявлен он в международный розыск в 2015 году. Инициатор розыска – КНБ Республики Казахстан.

Задержанный на основании ст. 94 УПК КР водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек. О факте задержания проинформирован инициатор розыска.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!