Пассажирский автобус вылетел с дороги в Алматы
В результате произошедшего обошлось без пострадавших.
Фото : Андрей Андреев25 сентября 2018, 12:09
В Алматы пассажирский автобус вылетел с дороги, передает Zakon.kz.
Фото с места происшествия появились в Facebook на странице Андрея Андреева. При этом автор поста отмечает, что водителю повезло, так как автобус чуть не угодил в БАК.
Как сообщил директор алматинского филиала ТОО "Green Bus Company" Баурджан Кулишев, это был автобус 80 маршрута.
Водитель примерно в 22.40 час возвращался со смены в парк. И на ул.Ангарской его подрезала автомашина. Водитель совершил маневр, чтобы уйти от столкновения, и в итоге автобус вылетел в канаву.
В результате произошедшего обошлось без пострадавших.
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