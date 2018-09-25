Доллар и рубль выросли на торгах

Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOD) составил 357,28 тенге.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOM) составил 356,84 тенге за доллар при объеме торгов 170,8 млн долларов.

Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOD) составил 357,28 тенге за доллар при объеме торгов 10 млн долларов.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 356,54 тенге за доллар (+2,42 тенге), суммарный объем торгов – 188,55 млн долларов (+2 350 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,4125 тенге за рубль при объеме торгов 22 млн рублей.

Средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,4024 тенге за рубль (+0,0223 тенге), суммарный объем торгов – 32 000 тыс. рублей (+3 700 тыс. рублей).

В обменниках курс доллара - 357-359 тенге, евро - 420-423 тенге, рос.рубля - 5,41-5,47 тенге.



В торгах приняли участие 22 банка.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!