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Павлодарец погиб, закурив в постели

На месте работали 13 человек личного состава и 5 единиц техники.

Фото : pavon.kz25 сентября 2018, 18:17

Сегодня в 12:06 сотрудники пожарной части ликвидировали пожар в квартире пятиэтажного жилого дома в Павлодаре, сообщает zakon.kz со ссылкой на pavon.kz.

По приезде пожарных на место вызова из окон квартиры, расположенной на втором этаже, валил дым. Огнеборцы забрались в дом через окно. Площадь пожара составила 1,5 кв.метра. После ликвидации огня пожарные обнаружили в квартире погибшего мужчину 1969 года рождения.

Как рассказали в пресс-центре ДЧС Павлодарской области, на месте работали 13 человек личного состава и 5 единиц техники. По предварительной версии пожар мог произойти из-за курения в постели.


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