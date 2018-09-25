Съемки «Томирис» подходят к концу

Казахстанцы смогут увидеть премьеру исторической картины в марте 2019 года.

Съемки нашумевшей и долгожданной картины «Томирис» подходят к концу. Какие трудности и радости пережила съемочная команда за время работы, узнала корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня уже 89 день съемок фильма «Томирис», и уже через два дня завершится съемочная работа. Казахстанцы смогут увидеть премьеру исторической картины в марте 2019 года.

«Эта история жизни великой царицы степи - легендарной Томирис. Не могу выделить, какую-то определенную сцену, все были важными. Пока все идет по плану, были, конечно, такие помехи, как погодные условия, но от графика мы не отстаем. Снимали только на территории Казахстана. Планировали поначалу в Марокко провести съемки, где были сняты многие картины американских коллег, но после того как туда съездили наш историк и консультанты, мы пришли к выводу, что лучше, экономнее будет снять на своей родине. Конечно, многое в плане декораций будет дорисовываться на компьютере», - рассказывает режиссер фильма Акан Сатаев.

На главную роль царицы Томирис претендовали 15 тысяч красавиц, и среди всех выбрали Альмиру Турсын. Стоит отметить, что это ее дебют в кинематографии. Как вспоминает Альмира, самое сложное для нее было то, что текст сценария был на древнетюркском языке, который давался очень сложно девушке, так как не похож ни на один язык, который она знает.

«Ранее меня приглашали сниматься в сериалах, рекламе, но у меня не хватало времени, видимо, было не интересно. На эту роль мою кандидатуру нашли на сайте. После кастинга я хотела, конечно, попробовать себя в роли Томирис, но не думала, что смогу пройти. И была удивлена, когда узнала, что главная роль досталась мне. За два месяца перед началом съемок я научилась с нуля кататься верхом, фехтованию, борьбе, падать и поднимать, и при этом еще выглядеть достойно. Я сломала ногу, после чего долго восстанавливалась, а потом училась заново ходить. И это было не во время съемок», - говорит Альмира Турсын.

Во время приезда журналистов на съемочную площадку актеры готовились к сцене, когда Аргун приезжает к царю Киру для переговоров. К сожалению, застать голливудского актера Гасана Масуда, который сыграл царя, не удалось. О работе с арабо-американским актером казахстанские актеры отзываются очень тепло, отмечая его простоту и харизму.

«Какие сцены были с царем Киром, пока не могу разглашать, так как все можно будет увидеть на премьере фильма. Сам он очень простой и легкий в общении. Сцен с ним было достаточно, были даже в Капшагае заснятые сцены. В здании Казахфильма есть место, где мы соорудили его царство. Туда мы и привозили тигра из алматинского цирка. Сам актер под приятным впечатлением от нашей страны и от декораций», - отмечает режиссер фильма.

Для съемок исторической картины были приглашены историки и консультанты, которые следили за достоверностью языка и образа жизни тех времен.

«Команда очень хорошо работает. Раньше фильмы о тех временах снимали, в основном, как фантастику. В Казахстане это первая картина, которая покажет историю того времени. У нас исторический фильм, не фантастика, как у многих. Были проблемы в том, что мы не могли воссоздать полню картину, так как по финансовым средствам мы были сжаты. Как и многие консультанты, режиссеры нашего проекта, мы понимаем, что если бы было больше финансирование, то и легче было бы. Конечно, очень много интересных фактов, в частности то, что исторически достоверно, что казахам почти пять тысяч лет», - рассказывает консультант по историческим вопросам Алмас Ордабаев.

Стоит отметить, что текст сценария для фильма «Томирис» написан на древнетюркском языке, который утвердили историки и языковеды. Фильм начали снимать еще в апреле 2017 года. Генеральным продюсером фильма выступила Алия Назарбаева. Этот крупномасштабный проект расскажет о событиях VI века до нашей эры, когда сакские племена под предводительством царицы Томирис, сумели дать сокрушительный отпор персидскому царю Киру II, пытавшемуся завоевать Великую степь.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!