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В Алматы две легковушки попали в ДТП: вину никто не признает

Никто не пострадал.

Фото : Zakon.kz26 сентября 2018, 06:27

В Алматы столкнулись Mercedes и Лада, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла на улице Майлина, не доезжая до кольца ВАЗ.

Каждый из участников ДТП рассказал свою версию случившегося. По словам водителя Mercedes, он двигался по Майлина вниз в левом ряду, когда из переулка на правую полосу выехала Лада 2114. Водитель последней сразу же попытался перестроиться в левый ряд, чтобы уйти на разворот, но не учел приближавшийся Mercedes. Владелец иномарки не успел затормозить и произошло столкновение. От удара Лада отлетела на разделительную аллею.

В свою очередь водитель Лада рассказал, что действовал согласно правилам, а нарушителем является водитель Mercedes, так как он не соблюдал скоростной режим.

Установить верную версию случившегося предстоит сотрудникам дорожной полиции.

В ДТП никто не пострадал.


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