Скончавшийся в КазНУ первокурсник купил вещества на "Тастаке"

Родители отказываются верить, что их сын употреблял наркотики.

В Алматы в общежитии Казахского национального университета скончался студент-первокурсник. Предварительно, причиной смерти Нурдоса Айтпаева стало отравление неизвестным веществом. Парня без сознания обнаружили в комнате на кровати. Врачи оказались бессильны. Родители отказываются верить, что их сын употреблял наркотики. Говорят, он всегда был примерным ребенком и прилежным учеником. А вот однокурсник Нурдоса уже дает в полиции показания и подтверждает, что в день трагедии они вместе принимали запрещенное вещество. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Родственники погибшего первокурсника Казахского национального университета приехали в морг, чтобы забрать тело. Они не могут поверить в случившееся. Нурдос Айтпаев не отучился и месяца. Он был студентом механико-математического факультета. Мечтал стать IT-специалистом высшего уровня. Семья собиралась прийти к нему завтра на посвящение в студенты, а теперь придется готовиться к похоронам.

Серик Шанманов, родственник погибшего:

- Буквально в субботу приезжал. Я у него спрашиваю: ну как дела у тебя там, как вообще с парнями ладишь, не ладишь? Да, все нормально. Вообще он такой общительный и всегда веселый.

19-летний Нурдос Айтпаев умер 25 сентября вечером прямо в общежитии. Его двоюродная сестра Гульнур Ахметова встречалась с братом за несколько часов до трагедии. Говорит, ему позвонил однокурсник по имени Арман. После разговора с ним у Нурдоса испортилось настроение, и парень поспешил в общежитие. Что произошло потом, родственники только догадываются. Вечером им сообщили, что Нурдосу стало плохо. Когда близкие приехали, он уже скончался. Рядом находился тот самый Арман.

Гульнур Ахметова, родственница погибшего:

- Он говорит, что он купил наркотики, якобы синтетические… Я не знаю. Он назвал это элитным табаком. Купил он его в Telegram за 2700 тенге, поехал, забрал его в Тастаке. Он его позвал, говорит. Потом Нурдос поднялся к нему на пятый этаж в общежитии. Они приняли, по одному затягу затянулись, им сразу стало плохо. Они начали блевать. Арман пошел в туалет блевать, а Нурдос казал, что ему плохо, и он лег.

Близкие предполагают, Нурдос не знал о том, что курит нечто запрещенное. Вскрытие показало наличие в его крови неизвестного вещества.

Дежурных медсестер в общежитиях вуза нет. Как только комендант узнал об инциденте, сразу же вызвал врачей и сообщил родственникам. В учебном заведении подчеркнули: такое у них происходит впервые.

Даурен Дюсебаев, руководитель пресс-службы Казахского национального университета им. Аль-Фараби:

- Они оба однокурсники. Два человека там находились, в комнате. Оба студенты первого курса механико-математического факультета. Один из них несовершеннолетний. Как только будут какие-то детали известны, мы сообщим. В настоящее время предпринимаются все меры, оказывается помощь правоохранительным органам.

Полиция начала расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза. 17-летнего Армана уже допросили. Родственники планируют отправить тело студента на родину в Экибастуз. Похороны пройдут 28 сентября. В университете пообещали оказать материальную и моральную поддержку семье.

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