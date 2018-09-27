Полицейские Астаны задержали гражданина Таджикистана

Задержанного обвиняют в совершении уголовного преступления у себя в стране.

Столичные полицейские задержали гражданина Таджикистана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

26 сентября полицейские Астаны проводили оперативно-профилактические мероприятия, в ходе которых задержали 41-летнего гражданина Таджикистана, находившегося в межгосударственном розыске.

Задержанного обвиняют в совершении уголовного преступления у себя в стране.

Инициатор розыска уведомлен о задержании. Сейчас решается вопрос об экстрадиции задержанного в Республику Таджикистан.

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