Полицейские Астаны задержали гражданина Таджикистана
Задержанного обвиняют в совершении уголовного преступления у себя в стране.
Фото : Sputnik Кыргызстан27 сентября 2018, 18:16
Столичные полицейские задержали гражданина Таджикистана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.
26 сентября полицейские Астаны проводили оперативно-профилактические мероприятия, в ходе которых задержали 41-летнего гражданина Таджикистана, находившегося в межгосударственном розыске.
Задержанного обвиняют в совершении уголовного преступления у себя в стране.
Инициатор розыска уведомлен о задержании. Сейчас решается вопрос об экстрадиции задержанного в Республику Таджикистан.
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