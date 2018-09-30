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В ДТП на трассе Уральск-Атырау погиб водитель Mercedes

По предварительной версии, у легковой машины возникли проблемы с передним колесом.

Фото : inform.kz30 сентября 2018, 06:37

Страшная авария с участием автобуса и иномарки произошла на автодороге Уральск-Атырау, передает Zakon.kz со ссылкой на портал Мой ГОРОД.

ДТП произошло 29 сентября, во второй половине дня, возле поселка Токпак Акжайыкского района.

Как сообщили в полиции, на автодороге столкнулись автомашина марки Mercedes и новый пассажирский автобус. Автобус был пустым, без пассажиров, его перегоняли в Атырау.

По предварительной версии, у легковой машины возникли проблемы с передним колесом. В следствии чего и произошло столкновение.

Водитель легковушки погиб до приезда скорой помощи, пассажир получил различные травмы.


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