Мошенники берут авто в аренду в России, продают их в Казахстане, а потом угоняют

Полиция просит потенциальных покупателей автомобиля, стоящего на российском учете, проверять у продавца наличие всех документов.

Полицейские Костанайской области предупреждают об автомошенниках, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.

Соблазнившись низкой ценой, костанайцы покупают авто в России и впоследствии становятся жертвами мошенников.

Например, 17 сентября в Рудном у 19-летнего парня угнали автомашину Hyundai Accent, которую он купил по низкой цене через объявление на сайте OLX. Как оказалось позже, он попал на уловку мошенников.

"Хитрая схема аферистов была выстроена следующим образом. В России данные иномарки давались в аренду. Мошенники их арендовали и выставляли на сайтах продаж в интернете, по низким ценам. Зачастую эти автомобили приобретали казахстанцы", - рассказали в полиции.

На всех автомобилях установлена система GPRS, позволяющая отслеживать их местонахождение. Также у мошенников был второй комплект ключей. Все это позволяло легко найти местонахождение проданного авто и угнать его.

Сотрудники полиции в очередной раз напоминают, что при покупке транспортного средства, зарегистрированного на территории Российской Федерации, необходимо истребовать следующие документы:

- свидетельство о регистрации транспортного средства с указанием, марки (модели), № кузова (шасси), VIN кода, Ф.И.О. и адрес проживания владельца автомобиля (продавца), а также технических характеристик транспортного средства;

- паспорт транспортного средства, в котором указываются аналогичные данные, что и в свидетельстве о регистрации авто;

- договор купли-продажи ТС (ДКП).

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