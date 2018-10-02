Стало известно о рекордном госдолге США

Он вырос на 1,2 триллиона долларов.

Государственный долг США достиг отметки в 21,516 триллиона долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Washington Examiner.

Отмечается, что за 2018 финансовый год, который закончился 30 сентября, американский госдолг вырос на 1,2 триллиона долларов. Также ожидается, что к 2020 году дефицит бюджета Соединенных Штатов превысит отметку в один триллион долларов.

Кроме того, как пишет издание, госдолг США сохранит тенденцию к ускорению роста, потому что расходы правительства никак не контролируются.

В августе в конгрессе США сообщили, что займы правительства за первые одиннадцать месяцев 2018 года составили 895 миллиардов долларов, что на 222 миллиарда долларов больше, чем в прошлом году.

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