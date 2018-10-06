Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Крис Эванс больше не будет играть Капитана Америку

Актер официально прекратил сотрудничество с Marvel.

Фото : © facebook.com/CaptainAmerica6 октября 2018, 06:31

Голливудский актер Крис Эванс официально прекратил сотрудничество с киновселенной Marvel и больше не будет играть Капитана Америку, пишет ТСН.

Печальную для поклонников новость Эванс сообщил самостоятельно на странице в Twitter.

"Официально закончил съемки в "Мстителях 4". Сказать, что это был эмоциональный день – это преуменьшение. Играть эту роль в течение последних 8 лет было честью. Я благодарю за воспоминания всех тех, кто находился рядом со мной перед камерой, за камерой и в зале для зрителей. Вечно благодарен", - оставил трогательный пост Эванс.

Заметим, что еще в марте Крис в интервью говорил, что расстанется с Marvel и ролью Капитана Америки. Тогда актер сказал, что "надо вовремя спрыгивать с поезда, пока тебя не столкнули".

Крис Эванс снялся в семи лентах киновселенной Marvel. Также у него была роль-камео в "Торе 2" и новом "Человеке-пауке".

Последним для Криса станет супергеройский блокбастер "Мстители 4", который выйдет на экраны кинотеатров 3 мая 2019.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты