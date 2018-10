Крис Эванс больше не будет играть Капитана Америку

Голливудский актер Крис Эванс официально прекратил сотрудничество с киновселенной Marvel и больше не будет играть Капитана Америку, пишет ТСН.

Печальную для поклонников новость Эванс сообщил самостоятельно на странице в Twitter.

Officially wrapped on Avengers 4. It was an emotional day to say the least. Playing this role over the last 8 years has been an honor. To everyone in front of the camera, behind the camera, and in the audience, thank you for the memories! Eternally grateful.