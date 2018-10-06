Крис Эванс больше не будет играть Капитана Америку

Актер официально прекратил сотрудничество с Marvel.

Голливудский актер Крис Эванс официально прекратил сотрудничество с киновселенной Marvel и больше не будет играть Капитана Америку, пишет ТСН.

Печальную для поклонников новость Эванс сообщил самостоятельно на странице в Twitter.

Officially wrapped on Avengers 4. It was an emotional day to say the least. Playing this role over the last 8 years has been an honor. To everyone in front of the camera, behind the camera, and in the audience, thank you for the memories! Eternally grateful. — Chris Evans (@ChrisEvans) 4 октября 2018 г.

"Официально закончил съемки в "Мстителях 4". Сказать, что это был эмоциональный день – это преуменьшение. Играть эту роль в течение последних 8 лет было честью. Я благодарю за воспоминания всех тех, кто находился рядом со мной перед камерой, за камерой и в зале для зрителей. Вечно благодарен", - оставил трогательный пост Эванс.

Заметим, что еще в марте Крис в интервью говорил, что расстанется с Marvel и ролью Капитана Америки. Тогда актер сказал, что "надо вовремя спрыгивать с поезда, пока тебя не столкнули".

Крис Эванс снялся в семи лентах киновселенной Marvel. Также у него была роль-камео в "Торе 2" и новом "Человеке-пауке".

Последним для Криса станет супергеройский блокбастер "Мстители 4", который выйдет на экраны кинотеатров 3 мая 2019.

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