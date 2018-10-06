Монсеррат Кабалье скончалась
Оперной певице было 85 лет.
Фото : Victor Fraile / Reuters6 октября 2018, 13:22
Испанская оперная певица Монсеррат Кабалье скончалась в возрасте 85 лет в Барселоне. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на врачей.
По данным издания, похороны певицы состоятся в понедельник.
Как сообщает РИА Новости, в конце сентября Кабалье проходила лечение в одной из барселонских клиник из-за проблем с мочевым пузырем.
Монсеррат Кабалье прославилась своей техникой пения бельканто и исполнением ролей в классических итальянских операх.
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