Оперной певице было 85 лет.

Испанская оперная певица Монсеррат Кабалье скончалась в возрасте 85 лет в Барселоне. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на врачей.

По данным издания, похороны певицы состоятся в понедельник.

Как сообщает РИА Новости, в конце сентября Кабалье проходила лечение в одной из барселонских клиник из-за проблем с мочевым пузырем.

Монсеррат Кабалье прославилась своей техникой пения бельканто и исполнением ролей в классических итальянских операх.

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