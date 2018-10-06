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Монсеррат Кабалье скончалась

Оперной певице было 85 лет.

Фото : Victor Fraile / Reuters6 октября 2018, 13:22

Испанская оперная певица Монсеррат Кабалье скончалась в возрасте 85 лет в Барселоне. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на врачей.

По данным издания, похороны певицы состоятся в понедельник.

Как сообщает РИА Новости, в конце сентября Кабалье проходила лечение в одной из барселонских клиник из-за проблем с мочевым пузырем.

Монсеррат Кабалье прославилась своей техникой пения бельканто и исполнением ролей в классических итальянских операх.


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