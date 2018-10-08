Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В США убит рэпер Hollywood Play

Рэпер получил ранения ноги и шеи, после чего был доставлен в больницу, где врачи констатировали смерть музыканта.

Фото : © РИА Новости / Владимир Астапкович8 октября 2018, 06:21

В Нью-Йорке застрелен 35-летний рэпер Фрэнк Снайдер, известный под псевдонимом Hollywood Play, сообщает РИА Новости.

Музыкант стоял около клуба Tavern Lounge, когда к нему подъехал черный автомобиль, откуда вышел мужчина и начал стрелять в сторону клуба.

Рэпер получил ранения ноги и шеи, после чего был доставлен в больницу, где врачи констатировали смерть музыканта.

Как рассказал бармен этого клуба, целью нападавшего был именно Снайдер, однако полиция пока не может подтвердить эту информацию.

Как добавляет издание, согласно постам из социальных сетей рэпера, он устраивал в Tavern Lounge вечеринку по случаю своего дня рождения.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты