Нацбанк провел валютные интервенции в сентябре для стабилизации рынка

Так, в период с 5 по 7 сентября 2018 года в условиях отсутствия предложения иностранной валюты Нацбанк осуществил продажу 520,6 млн долларов.

В сентябре 2018 года на внутреннем валютном рынке существенно усилились дисбалансы, повлекшие ослабление национальной валюты. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка, передает Zakon.kz.

Как отмечается, негативные новости с мировых рынков, которые лишь частично напрямую затрагивают Казахстан, привели к чрезмерной реакции участников внутреннего валютного рынка и их клиентов. В результате наблюдалось увеличение спроса на иностранную валюту на фоне снижения ее предложения.

«При этом ситуация на мировых товарных и финансовых рынках формировалась разнонаправленно. Мировой рынок нефти характеризовался ростом цены, которая достигла максимальных значений с декабря 2014 года. Финансовые рынки развивались под воздействием обострения торговых конфликтов и нарастанием напряженности между крупнейшими экономиками мира. Санкционная и протекционистская политика США, а также продолжающийся цикл повышения ставок Федеральной резервной системой США обусловили изменение направленности потоков капитала в пользу развитых рынков», - говорится в сообщении.

По информации Нацбанка, наиболее важным внешним фактором, оказавшим негативное влияние на внутренний валютный рынок в начале сентября, стало ослабление российского рубля на фоне геополитических событий.

«Для предотвращения усиления девальвационных ожиданий и с целью стабилизации внутреннего валютного рынка Национальный Банк впервые с октября 2017 года принял решение провести валютные интервенции. Так, в период с 5 по 7 сентября 2018 года в условиях отсутствия предложения иностранной валюты Национальный банк осуществил продажу 520,6 млн долларов США. Доля участия Национального банка в эти дни составляла около 80% от общего объема торгов на валютной бирже, но в целом за месяц доля участия НБРК составила 13,6%», - рассказали в финрегуляторе.

Также говорится, что в условиях волатильности обменного курса населению и организациям в случае отсутствия объективной потребности в иностранной валюте рекомендуется воздерживаться от перевода активов из одной валюты в другую. Покупка валюты на пике котировок увеличивает риск потери сбережений.

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