ДВД Алматы о свадебно-дорожном беспределе: халатность недопустима

Факты нарушений не останутся без внимания.

В ДВД Алматы прокомментировали нарушения правил дорожного движения и последующие наказания за них, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В минувшие выходные в соцсетях появились видеоролики со свадебным кортежем, водители которого грубо нарушали ПДД. Полиция ищет нарушителей.

Служители порядка отмечают, что вопиющие факты нарушений и грубого игнорирования норм законодательства не останутся без внимания.

"Сотрудники специализированного батальона Управления административной полиции уже приступили к проведению проверочных мероприятий, по результатам чего действиям водителей транспортных средств, фигурировавших в видеоподборке, будет дана правовая оценка, с обязательным принятием мер, в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении.

Также полиция Алматы в очередной раз обращается к участникам дорожного движения и обращает их внимание на неукоснительное соблюдение ПДД. Ведь речь идет, прежде всего, ожизни и здоровье людей.

"Всецело ошибочно мнение о том, что такая преступная халатность на дорогах позволительна. ДВД города Алматы твердо заявляет, что аналогичные факты не останутся без внимания и в обязательном порядке повлекут за собой ответственность", - отмечается в пресс-релизе.

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