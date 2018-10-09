После боя кулаками не машут: Макгрегора тоже могут наказать за драку

Ранее комиссия заморозила выплату Нурмагомедову $2 млн. Теперь речь идет об удержании гонорара Макгрегора в размере $3 млн.

Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) подаст жалобы против ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора и россиянина Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщил председатель NSAC Энтони Марнелл, сообщает РБК.

По его словам, комиссия проведет расследование драки Нурмагомедова с тренером Макгрегора Дилоном Дэнисом, а также потасовки, которую устроил ирландский боец с одним из команды россиянина Зубайрой Тухуговым. Марнелл рассказал, что NSAC изучит видео инцидента, а также расспросит участников драки.

Ранее комиссия заморозила выплату Нурмагомедову $2 млн. Теперь речь идет об удержании гонорара Макгрегора в размере $3 млн.

"Мы удержали 100% денег одного из бойцов. Также будут приняты временные меры, мы планируем провести окончательное слушание в ноябре", — сказал Марнелл, не уточняя какие меры будут приняты.

Председатель отметил, что Нурмагомедову грозит штраф и дисквалификация. По его словам, генеральный прокурор, который будет решать, нарушил ли боец нормы поведения. Марнелл добавил, что комиссии могут порекомендовать ввести обе санкции. Он отметил, что после матча "произошли серьезные вещи".

"Это не: Мы ударили друг друга по лице в отеле за неделю до боя". Это произошло во время мероприятия, и подобное должно оставаться на ринге. Существуют жесткие правила и положения по поводу того, что произошло и что последствия должны быть соизмеримы действиям", — заявил Марнелл.

Бой между бойцом из Дагестана Нурмагомедовым и ирландцем Макгорегом состоялся в воскресенье, 7 октября. В итоге в четвертом раунде победил россиянин. После боя Нурмагамедов и его оппонент начали потасовку, в результате которой были задержаны три человека из команды дагестанского бойца. Их впоследствии отпустили, потому что Макгрегор не стал писать заявление в полицию.

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