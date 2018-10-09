Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Курс доллара составил 372,22 тенге на торгах

Объем торгов – 31,6 млн долларов.

Фото : informburo.kz9 октября 2018, 11:35

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOM) составил 372,22 тенге за доллар (-0,05 тенге), объем торгов – 31,6 млн долларов (-7 300 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,5880 тенге за рубль, объем торгов – 5 млн рублей.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 53,9200 тенге за юань (+0,0737 тенге), объем торгов – 100 тыс. юаней (-3 400 тыс. юаней).

В обменниках курс доллара - 371,9-373 тенге, евро - 428,5-431,5 тенге, рос.рубля - 5,59-5,65 тенге.

В торгах приняли участие 17 членов валютного рынка KASE.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты