Курс доллара составил 372,22 тенге на торгах

Объем торгов – 31,6 млн долларов.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.



Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOM) составил 372,22 тенге за доллар (-0,05 тенге), объем торгов – 31,6 млн долларов (-7 300 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,5880 тенге за рубль, объем торгов – 5 млн рублей.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 53,9200 тенге за юань (+0,0737 тенге), объем торгов – 100 тыс. юаней (-3 400 тыс. юаней).

В обменниках курс доллара - 371,9-373 тенге, евро - 428,5-431,5 тенге, рос.рубля - 5,59-5,65 тенге.

В торгах приняли участие 17 членов валютного рынка KASE.

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