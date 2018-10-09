Группу молодых парней спустили с гор спасатели

Четыре туриста из Западно-Казахстанской области заблудились в районе Кимасаровского ущелья и не смогли вернуться самостоятельно.

Очередную операцию по поиску туристов, заблудившихся в горах, провели бойцы Республиканского оперативно-спасательного отряда (РОСО), сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Как сообщили в ведомстве, 7 октября около семи часов вечера в дежурно-диспетчерское отделение РОСО поступило сообщение о том, что группа молодых людей потерялась на территории Медеуского района.

Как выяснилось позже, начальной точкой запланированного маршрута было Медео, а завершить путешествие туристы планировала на пике Фурманова, но до конечной точки путешествия молодые люди так и не добрались.

"Оперативная группа РОСО в количестве семи человек, в том числе одного специалиста-кинолога, выехала на вызов. Более часа понадобилось спасателям РОСО, чтобы обнаружить неопытных туристов, которых сопроводили до Медео и передали родственникам. Спасенная группа молодых людей в медицинской помощи не нуждалась. Оперативная группа РОСО вернулась на место постоянной дислокации, успешно завершив поисково-спасательную операцию", – сообщили в пресс-службе КЧС.

При этом спасатели РОСО в очередной раз напоминают о важности соблюдения мер безопасности в горной местности. Ведь тщательное планирование путешествия и сбор необходимой информации об особенностях маршрута, контрольном времени прохождения и сигналах связи, помогут сделать отдых комфортным и безопасным, оставив лишь приятные воспоминания.

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