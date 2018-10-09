Преступление есть, а наказания нет: алматинец поймал ребенка, укравшего кошелек

Сознательный гражданин решил из жалости отпустить малолетнего нарушителя закона.

Положительный случай сознательности граждан произошел в Алматы. Женщину среди бела дня пытались ограбить в центре города, вырвав из рук кошелек. Однако несовершеннолетний преступник потерпел фиаско, когда его поймал обычный алматинец. В итоге кошелек вернули, а ребенок пообещал больше так не делать. Необычную историю Zakon.kz рассказали участники неудачного ограбления со счастливым концом.

"Мне очень хотелось внести позитива и рассказать, что у нас есть неравнодушные люди. Это произошло 8 октября в районе трех часов дня. Сначала я не поняла, что случилось, думала, что кто-то случайно или в шутку дернул меня. Потом я поняла, что это не шутки, и у меня среди бела дня украли кошелек. Грабитель сразу рванул во дворы, побежала за ним. Кричала всем прохожим, что этот мальчик украл кошелек, просила помощи. Когда он забежал во двор, там было много различных выходов и входов. Непонятно было, куда делся. Рядом сидели молодые люди. Я спросила у них, куда он побежал. Они показали, но потом один из молодых людей, когда узнал, что произошло, побежал за ним", - вспоминает алматинка, пожелавшая остаться анонимной.

Женщина вызвала "102", зафиксировала факт кражи, однако позже решила не писать заявление - украденный кошелек со всем содержимым ей вернули.

"Я снова вернулась на улицу, позвонила в "102". Факт кражи был зафиксирован. Позже позвонили из полиции, я пошла к ним навстречу. Пока они расспрашивали меня, что случилось, подошел парень, который погнался за грабителем, и отдал мне кошелек. Про подростка он объяснил, что отпустил его, так как он не успел ничего взять. Я отказалась писать заявление в полицию, несмотря на то, что звонок был уже зафиксирован", - добавила она.

Как объяснила алматинка, вокруг было полно людей, но среагировал на происходящее только один парень. Как оказалось, в кошельке действительно все было на месте: деньги, кредитные карты, документы. Грабителя женщина плохо рассмотрела, видела его только со спины. Случай произошел в микрорайоне Самал-2.

"Это удивительно. На улице рядом с супермаркетом было очень много людей, никто не откликнулся. Поэтому хочу отметить, что не все сволочи, поколение не потеряно", - пошутила ограбленная женщина.

Спасителем оказался мерчендайзер популярной торговой сети Сайлау Балгымбаев. В момент, когда к нему обратилась ограбленная женщина, он с коллегами просто обедал на лавке. Несмотря на то, что ему предлагали заслуженное вознаграждение, парень отказался. Преступника же Сайлау просто пожалел, парень раскаялся в содеянном, сказав, что украсть чужие вещи его заставили другие ребята.

"Когда я его почти догнал, парень бросил кошелек на землю. Я кричал ему "остановись". Я подобрал кошелек, потом дальше погнался за ним. Когда догнал, спросил, все ли на месте у него. Он сказал, что ничего не брал. Просил прощения, говорил, что не специально это сделал и его заставили сделать это другие ребята. На вид 13-14 лет ему было. Мне его стало жаль, отпустил его. Нашел хозяйку кошелька и вернул. Сейчас она пришла в магазин, чтобы еще раз меня поблагодарить", - рассказал Сайлау Балгымбаев.

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