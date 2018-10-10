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Сотрудник аэропорта в Караганде насмерть сбил мотоциклиста

Трагедия произошла в трех километрах от аэропорта.

Фото : liter.kz10 октября 2018, 17:26

Сотрудник международного аэропорта "Сарыарка» в Караганде насмерть сбил мотоциклиста, передает корреспондент Liter.kz.

Трагедия произошла в трех километрах от аэропорта. Служащий передвигался на "Фольксвагене» и врезался в ехавший в противоположном направлении мотоцикл "Ямаха». В тяжелом состоянии байкера доставили в реанимацию.

"Операция длилась всю ночь, до 6 часов утра. Пострадавший получил открытые переломы бедра, голени и закрытый перелом плеча. Спасти мужчину не удалось, он скончался», - сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Карагандинской области Айжан Иса.

Это уже второй случай наезда на мотоциклиста. В апреле другой сотрудник воздушной гавани на "Мерседесе» не пропустил мотоциклиста, когда выезжал на главную дорогу. Мужчина и женщина погибли на месте. Судья Казыбекбийского районного суда Саян Аккожин назначил ему пять лет условно и лишил права управлять транспортными средствами сроком на семь лет.


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