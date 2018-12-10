Житель Рудного поджег киоск с убитым мужчиной внутри

После совместного распития спиртных напитков и возникшей ссоры, подозреваемый, причинил телесные повреждения потерпевшему, затем похитил сотовый телефон и поджег киоск

В Рудном после тушения пожара в киоске по ремонту обуви было обнаружено тело мужчины, передает Zakon.kz со ссылкой на Alau.kz.

Тело мужчины обнаружено с признаками насильственной смерти. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан ранее судимый 30-летний мужчина, который дал признательные показания.

"Как выяснилось, после совместного распития спиртных напитков и возникшей ссоры, подозреваемый, причинил телесные повреждения потерпевшему, затем похитил сотовый телефон и поджег киоск", — рассказали в пресс-службе ДП Костанайской области.

Сотрудниками полиции проводится досудебное расследование по статье 99 УК РК "Убийство". Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!