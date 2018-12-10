Мерил Стрип о Трампе: Меня пугает он. А еще я ему сочувствую

Она добавила, что "собирается гроза", и все это чувствуют, в том числе и Трамп.

Американская актриса Мерил Стрип заявила, что Трампа нужно бояться. Сообщает Газета.ru со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Как отмечается, такое заявление обладательница трех премий «Оскар» сделала в эфире «Позднее шоу со Стивеном Кольбером». Ведущий спросил актрису, как она относится к тому, что главой государства является человек, не проявляющий сочувствия.

"Я напугана. Меня пугает он, его возможности. А еще я ему сочувствую", — сказала Стрип.

Она добавила, что "собирается гроза", и все это чувствуют, в том числе и Трамп. Актриса заметила , что дети президента находятся под угрозой, а при таких обстоятельствах она бы пошла на все, чтобы им помочь.

Ранее Стрип заявила, что если дети президента США Дональда Трампа окажутся под угрозой, то глава государства может предпринять любые меры, чтобы вытащить их из беды.

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