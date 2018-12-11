Стали известны последние слова журналиста Хашогги перед смертью

"Я не могу дышать", - это были последние слова, которые сказал.

Саудовская Аравия отказывается выдавать подозреваемых в убийстве журналиста Хашогги. Кроме того, стали известны последние слова, которые он сказал перед смертью, передает CNN.

Саудовская Аравия не будет выдавать подозреваемых в убийстве Хашогги. Об этом заявил министр иностранных дел Королевства Адель аль-Джубейр. По его словам, Эр-Рияд намерен докопаться до истины в деле об убийстве журналиста в Стамбуле. Поэтому власти Саудовской Аравии вынуждены отказать Турции в выдаче обвиняемых в убийстве.

Заявление последовало после того, как 5 декабря главный прокурор Стамбула получил ордер на арест двух бывших высокопоставленных саудовских чиновников. Оба подозреваются в причастности к убийству Хашогги.

Ранее ЦРУ США заявило, что в этом деле замешан наследный принц Мухаммед ибн Салман аль-Сауд. В последний раз Джамаля Хашогги видели в посольстве Саудовской Аравии в Стамбуле, куда он обратился за документами. Теперь стали известны последние слова перед смертью саудовского журналиста. Он говорил, что не может дышать. Об этом сообщает источник CNN.

Источник ознакомился с переводом стенограммы аудиозаписи мучительного убийства Хашогги. М

Источник описал Хашогги, который дрался с группой людей, настроенных убить его.

"Я не могу дышать," - говорит журналист.

В документе указываются звуки тела Хашогги, которое расчленяли пилой.

И, как утверждает источник, стенограмма позволяет понять о серии телефонных звонков во время убийства. Турецкие чиновники считают, что звонки были сделаны высокопоставленным чиновникам в Эр-Рияде.

Источник CNN утверждает, что получил доступ к крупнейшей стенограмме убийства Хашогги.

Стенограмма аудио убийства была подготовлена турецкими спецслужбами. Турецкие чиновники никогда не говорили, как они получили звук.

CNN просит саудовских чиновников комментировать содержание стенограмм, описанное источником, и предоставить комментарий от названных должностных лиц в нем.

В одном из вариантов объяснения смерти Хашогги речь шла о том, что он случайно задохнулся. Однако, согласно стенограмме источника CNN, Хашогги не хватало воздуха, а на фоне слышен шум борьбы.

Также из расшифровки телефонного разговора ясно, что звонки не описывают ужасную ситуацию, что сложилась. Вместо этого, абонент, кажется, просто информирует кого-то о том, что происходит.

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